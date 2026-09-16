ВСУ ударили из артиллерии по Энергодару, ранена женщина

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару. Пострадала мирная жительница. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

«Зафиксировано не менее двух прилетов по городской застройке в первом микрорайоне», – написал он в «Максе».

Пострадавшая женщина оперативно доставлена в медсанчасть ФМБА России, где ей оказывается вся необходимая помощь, добавил Пухов.

Ранее сегодня градоначальник сообщал о ночном ударе украинских дронов по очистным сооружениям. По его данным, шесть БПЛА атаковали объекты водоотведения, в том числе машзал. Обошлось без пострадавших. Степень повреждения инфраструктурных объектов уточняются.

Ранее Пухов сообщил, что Энергодар пять дней остается без электричества из-за повреждения линий электропередачи за пределами города.

Энергодар, Наталья Петрова