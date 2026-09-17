На реке Лене без вести пропали трое рыбаков

В Якутии возбудили уголовное дело после пропажи на реке Лена трех человек, уплывших на моторной лодке. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Трое мужчин в понедельник отправились на моторной лодке на рыбалку на реке Лена и не вернулись. К поискам привлекли водолазов.

«Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», – сообщили в ведомстве.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре добавили, что речь идет о трех членах экипажа теплохода, вставшего на стоянку в районе поселка Сангар.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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