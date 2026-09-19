Задержан гендиректор крупного российского производителя косметики

В Москва задержали гендиректора косметического бренда MIXIT Олега Пая. Об этом свидетельствует карточка дела, размещенная на официальном портале судов общей юрисдикции столицы 18 сентября.

По информации из судебных материалов, Олега Пая подозревают в совершении мошенничества организованной группой с причинением ущерба в особо крупном размере – речь идет о ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщает газета «Известия».

Известно, что на 19 сентября назначено заседание суда, в рамках которого решится, отправлять ли фигуранта под домашний арест.

Москва, Елена Васильева

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