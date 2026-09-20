На Кубе частично восстановлено электроснабжение после тотального отключения

Куба частично восстановила подачу электроэнергии после тотального отключения, произошедшего в субботу. Власти пояснили: седьмое в этом году крупнейшее отключение спровоцировал сбой на ЛЭП в сочетании с «нестабильными погодными условиями». Сначала свет пропал на западе, включая Гавану, а потом веерно отключились и другие территории.

В субботу поздно вечером национальная электроэнергетическая компания UNE объявила, что ей удалось переподключить национальную электросеть в 14 из 15 провинций острова – единственной не подключенной пока остается провинция Гуантанамо (восток).

Напомним, остров с населением 9,4 миллиона человек регулярно страдает от отключений электроэнергии. Ситуация существенно осложнилась после энергетической блокады, введенной США.

Гавана, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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