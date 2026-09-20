ВСУ сегодня утром нанесли удар по школе в поселке Пришиб Запорожской области, где находился избирательный участок. Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Украинские террористы целенаправленно разрушили избирательный участок, который размещался в общеобразовательной школе в пгт Пришиб Михайловского муниципального округа», – написал он в «Максе». По его словам, серьезные повреждения получило левое крыло здания школы, остекление и кровля.

В момент атаки людей в здании и поблизости не было, уточнил Балицкий.

«На избирательном участке проходило досрочное голосование, и к моменту атаки участок уже не работал, процедура голосования в этом районе завершилась досрочно», – добавил он.

Мелитополь, Наталья Петрова