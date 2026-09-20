В Ростовской области несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов

В Ростовской области ведется ликвидация последствий схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда. Инцидент случился на перегоне Двойная – Ельмут 20 сентября в 13:26, сообщает Северо-Кавказская железная дорога.
В результате схода нарушен габарит соседнего пути и отключилась контактная сеть. Пострадавших в ходе ЧП нет. На место направлены восстановительные поезда.
Из-за ремонтных работ задерживаются четыре пассажирских поезда. Причины, вызвавшие сход вагонов, устанавливаются.
Ростов, Елена Васильева
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