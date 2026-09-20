В Красноярском крае Ми-8 совершил жесткую посадку

В Красноярском крае при выполнении санитарного рейса совершил детскую посадку вертолет Ми-8. Детали происшествия устанавливаются, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, сегодня около 23 часов местного времени вертолет, эксплуатируемый авиакомпанией «Красавиа», совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района. Борт выполнял рейс по маршруту Байкит– Суломай.
Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.
Красноярск, Елена Васильева
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