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В Красноярском крае Ми-8 совершил жесткую посадку

В Красноярском крае при выполнении санитарного рейса совершил детскую посадку вертолет Ми-8. Детали происшествия устанавливаются, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, сегодня около 23 часов местного времени вертолет, эксплуатируемый авиакомпанией «Красавиа», совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района. Борт выполнял рейс по маршруту Байкит– Суломай.

Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.

Красноярск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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