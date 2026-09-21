В Новосибирске рухнул лифт с пассажиркой

В Новосибирске в многоэтажке сорвался лифт с пассажиркой. Женщину госпитализировали, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в доме по улице Зорге. Неисправный лифт рухнул, когда внутри находилась жительница. Женщина получила травмы и была госпитализирована, сообщают в региональном управлении СКР.

Установлено, что подъемник долгое время находился в нерабочем состоянии, несмотря на проведенный ремонт дефекты не были устранены.

«В СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело», – добавили в ведомстве. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube