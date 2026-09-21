15 беспилотников ВСУ ликвидировали над Уфой

Силы ПВО Минобороны, представители добровольческого отряда «Барс» и служб охраны уфимских предприятий в понедельник отразили атаку украинских беспилотников на Уфу. Всего было сбито 15 БПЛА. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Мы сегодня отразили очередную атаку, насколько я знаю, автомобили пострадали. Все 15 беспилотников сбили», – сказал Хабиров на совещании в региональном правительстве (цитата по РИА «Новости»).

По словам и. о. главы администрации Уфы Рустама Шарипова, дроны приблизились к жилой зоне – осколками повреждены автомобили

Хабиров поблагодарил Минобороны, подразделения «Барс» и службы охраны предприятий за слаженную работу и поручил оперативно устранять повреждения после воздушных атак, сообщается в канале администрации главы региона в «Максе».

Режим беспилотной опасности действовал в Башкирии утром 21 сентября на протяжении почти трех часов.

Уфа, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube