Медсестра родила ребенка в унитаз и там оставила

В Уфе суд вынес приговор медсестре, которая родила ребенка и оставила его в унитазе.

Как сообщает пресс-служба судов региона, в сентябре 2025 года 34-летняя жительница Уфы дома родила жизнеспособного доношенного мальчика в чашу унитаза. Будучи медицинской сестрой и имея реальную возможность оказать новорожденному помощь, женщина умышленно не предприняла мер по извлечению ребенка из воды и не обратилась за квалифицированной медицинской помощью, оставив его в опасном для жизни состоянии. Ребенок захлебнулся и умер.

По решению Октябрьского районного суда Уфы женщине было назначение наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Уфа, Елена Васильев

© 2026, РИА «Новый День»

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