Жительница Херсонской области отправляла деньги на экипировку ВСУ

Женщина из Херсонской области финансировала покупку экипировки для украинских военных. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

По данным спецслужбы, подозреваемая осуществляла денежные переводы по реквизитам банковских карт, используемых ВСУ для приобретения военной экипировки и другого снаряжения для ведения боевых действий против России.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»). Обвиняемой грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

«В отношении фигурантки избрана мера в виде заключения под стражу», – добавили в ФСБ.

Геническ, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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