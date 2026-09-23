Под Красноярском медведь растерзал охранника

В Красноярском крае 39-летний мужчина погиб в результате нападения медведя. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Нападение произошло в ночное время. Медведь ранил охранника лесозаготовочной техники в районе Епишинского участкового лесничества, расположенного неподалеку от деревни Потапово Енисейского муниципального округа. От полученных травм пострадавший скончался.

На место выехали специалисты, выполняются мероприятия, необходимые для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ситуация с выходом медведей к людям в Енисейском районе крайне напряженная. Только за сентябрь там ликвидировано уже 73 хищника. В связи с угрозой для населения на территории введен режим повышенной готовности, жителям рекомендуется не выходить на улицу в темное время суток и воздержаться от посещения лесов.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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