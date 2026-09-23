Жителя Керчи задержали за сбор денег для помощи ВСУ

В Крыму задержали жителя Керчи за организацию сбора в Сети средств для нужд украинской армии. Также задержанный собирал информацию об объектах Вооруженных сил России на полуострове для передачи украинским спецслужбам. Об этом сообщила ФСБ.

По информации спецслужбы, гражданин России 1988 года рождения создал в интернете группу, в которой организовал сбор денег и закупку экипировки для нужд подразделений ВСУ. Помимо этого фигурант отправлял в созданный Службой безопасности Украины бот данные о местах дислокации средств ПВО и других военных объектов на территории Крыма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Суд отправил его под стражу.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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