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В Башкирии при утечке сероводорода на скважине погиб рабочий

В Башкирии произошла утечка сероводорода в одной из нефтяных скважин. В результате один человек погиб, еще шестеро пострадали.

Инцидент произошел в Аургазинском районе. Как сообщили в прокуратуре, при выполнении сотрудниками подрядной организации технологической промывки скважины произошла утечка сероводорода.

В результате скончался 44-летний мужчина, еще шесть человек пострадали. В региональном минздраве уточнили, что состояние пострадавших удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются.

Правоохранительные органы проводят проверку соблюдения требований безопасности при проведении работ.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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