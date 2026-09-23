В горах Кабардино-Балкарии обнаружили тела двух альпинистов

В горах Кабардино-Балкарии обнаружили мертвыми двух альпинистов, связь с которыми пропала несколько дней назад.

Группа из двух профессиональных гидов проходила по сложному маршруту и совершала восхождение на гору Дыхтау – вторую по величине вершину страны после Эльбруса.

Сигнал о потере связи с туристами поступил 20 сентября от альплагеря «Безенги». Предварительно, альпинисты достигли высоты 3,5 тысячи метров, после чего сведений об их местонахождении не поступало.

Сегодня спасатели обнаружили тела пропавших туристов. Для эвакуации планируется задействовать вертолет. Обстоятельства гибели альпинистов устанавливаются.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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