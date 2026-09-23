Годовалый ребенок попал в реанимацию, отравившись наркотиками отца

Годовалого ребенка на Ставрополье экстренно госпитализировали в реанимацию с отравлением наркотиками. Малыш нашел сверток с наркотическим веществом и раскусил его. Об этом сообщили в краевой антинаркотической комиссии.

Инцидент произошел в Георгиевске. Ребенок обнаружил сверток из фольги с синтетическим наркотиком на тумбочке и взял его в рот. Малыша с токсическим отравлением поместили в реанимацию. «Опасный пакетик, как пояснила мать ребенка, оставил на тумбе его 43-летний отец – ранее судимый местный житель», – уточнили в антинаркотической комиссии.

Следственный комитет проводит проверку на факту госпитализации ребенка с наркотическим отравлением, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ставрополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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