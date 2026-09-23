Трое детей погибли на пожаре в Дагестане

В селе Инчхе Каякентского района Дагестана в результате пожара в частном доме погибли трое маленьких детей. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Тела троих детей 2019, 2022 и 2024 годов рождения были обнаружены после ликвидации возгорания в доме. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), информирует региональный главк Следственного комитета РФ.

«Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия возникновения пожара, а также обстоятельства, повлекшие гибель троих малолетних детей», – говорится в сообщении.

Прокуратурой Дагестана организована проверка в связи с гибелью детей. Надзорное ведомство контролирует расследование трагедии.

Махачкала, Наталья Петрова