Турист из Москвы умер после нападения медведя в тайге Тувы

В Туве после нападения медведя погиб турист из Москвы.

Как сообщил РИА «Новости» глава Госкомохотнадзора Тувы Артыш Салчак, инцидент произошел 22 сентября. Группа из семи человек, несмотря на запрет на посещение лесов, поднялась на лодке по Енисею и расположилась в глухой тайгеТоджинского района.

Там на одного из мужчин напал медведь, пострадавший получил тяжелые травмы лица. «Группа спустила его вниз по реке до деревни, где была оказана первая помощь. Санавицией его доставили в республиканскую больницу, <...> поместили в реанимацию. По последней информации, он умер», – рассказал Салчак.

В Центре управления кризисных ситуаций (ЦУКС) МЧС республики РИА «Новости» уточнили, что группа не была зарегистрирована в МЧС и что ведомство в обязательном порядке доводит информацию о запрете посещения лесов.

Ранее «Новый День» сообщал, что в Вологодской области медведь убил охотника, а в Красноярском крае полиция застрелила хищника, который плыл по реке прямо к людям.

Москва, Елена Васильева