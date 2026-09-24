В Ростове-на-Дону подросток планировал поджечь отдел полиции

В Ростове-на-Дону задержали юношу, планировавшего поджечь отдел полиции. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Сотрудники патрульно-постовой службы заметили подозрительного подростка, который фотографировал один из отделов полиции. Его доставили для разбирательства в территориальный отдел.

Выяснилось, что юноша, находясь под воздействием мошенников, купил несколько бутылок с жидкостью для розжига и салфетки из микрофибры.

«Согласно инструкциям, несовершеннолетнему необходимо было наблюдать за служебными автомобилями около различных силовых ведомств, а после – совершить поджог», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова