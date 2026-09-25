Машинист поезда пострадал при налете дронов на границе Самарской и Ульяновской областей

Обломки украинского дрона повредили пассажирский поезд на границе Самарской и Ульяновской областей. В результате был ранен машинист. В связи с происшествием наблюдаются задержки в движении железнодорожного транспорта.

«Сегодня, 25 сентября, в 06-03 (время московское) в связи с внешним вмешательством в работу железнодорожного транспорта на перегоне Рачейка – Балашейка участка Новообразцовое – Инза Куйбышевской железной дороги поврежден электровоз и первый вагон пассажирского поезда №66 сообщением Москва – Тольятти», – сообщили в РЖД.

По данным компании, схода вагонов с рельсов не зафиксировано. По предварительной информации, травмирован машинист, пострадавших среди пассажиров нет. На месте работают оперативные службы.

Движение на перегоне Рачейка – Балашейка приостановлено. Задерживаются два пассажирских поезда сообщением Москва – Самара.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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