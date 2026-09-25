ВСУ атаковали гуманитарный конвой в Запорожской области, есть погибшие и раненые

Украинские войска в Запорожской области атаковали гражданский автомобиль, доставлявший гуманитарную помощь. В результате удара погибли трое волонтеров из Омской области, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Автомобиль подвергся вражескому удару в районе села Новобогдановка Мелитопольского муниципального округа. По словам Балицкого, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Глава региона выразил соболезнования родным погибших. «Киевский режим в очередной раз показал свою истинную сущность, намеренно выбирая целью гражданских лиц», – подчеркнул Балицкий.

Омский губернатор Виталий Хоценко ранее сообщил, что в результате удара ВСУ по гуманитарному конвою, который следовал из Омской области в зону СВО, погибли трое жителей Тары. По его данным, один человек ранен, ему оказывается помощь. Глава региона поручил своему заместителю Ирине Варнавской и главе Тарского района Евгению Лысакову оказать необходимую помощь семьям погибших.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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