В Архангельске девочка упала в яму с кипятком во дворе многоэтажки

В Архангельске 9-летняя девочка упала в яму с кипятком во время прогулки около многоэтажного жилого дома. Ребенок получил ожоги и был госпитализирован. Об этом сообщили в прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Инцидент произошел в Цигломенском округе города. Яма образовалась в результате утечки в системе горячего водоснабжения.

Пострадавшая девочка госпитализирована с термическими ожогами. Жизни ребенка ничего не угрожает. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Предварительно установлено, что канал для прокладки тепловой сети огражден не был, предупреждающие знаки отсутствовали», – говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Изъяты документы, назначены экспертизы.

Инцидентом также занялась прокуратура. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку действиям или бездействию жилищно-коммунальных служб по содержанию сетей водоснабжения.

Архангельск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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