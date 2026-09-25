В Архангельске девочка упала в яму с кипятком во дворе многоэтажки

В Архангельске 9-летняя девочка упала в яму с кипятком во время прогулки около многоэтажного жилого дома. Ребенок получил ожоги и был госпитализирован. Об этом сообщили в прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа.
Инцидент произошел в Цигломенском округе города. Яма образовалась в результате утечки в системе горячего водоснабжения.
Пострадавшая девочка госпитализирована с термическими ожогами. Жизни ребенка ничего не угрожает. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
«Предварительно установлено, что канал для прокладки тепловой сети огражден не был, предупреждающие знаки отсутствовали», – говорится в сообщении регионального управления СК РФ.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Изъяты документы, назначены экспертизы.
Инцидентом также занялась прокуратура. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку действиям или бездействию жилищно-коммунальных служб по содержанию сетей водоснабжения.
Архангельск, Наталья Петрова
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