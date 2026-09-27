Расстреляли за замечание: отца пятерых детей убили в магазине в Волгограде

В Волгограде сотрудники полиции задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве посетителя сетевого магазина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в «Максе». В ходе конфликта в магазине фигурант застрелил многодетного отца.

По данным полиции, в торговом зале мужчина попытался успокоить других покупателей, выражавшихся нецензурной бранью, сделав им замечание. После этого он получил несколько огнестрельных ранений и скончался до приезда скорой помощи. У погибшего остались пять малолетних детей.

Стрелявший скрылся, но был задержан оперативниками уголовного розыска Красноармейского района Волгограда по горячим следам при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Злоумышленник доставлен в следственные органы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия», сообщил региональный главк Следственного комитета РФ.

Волгоград, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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