Женщина украла с могилы 96 роз для своей фотосессии

Жительница Алтайского края украла с могилы огромный букет роз, чтобы устроить фотосессию.

Как сообщает региональная прокуратура, в день поминовения усопших на одной из могил женщина увидела букет из 96 роз, которые решила похитить, чтобы сфотографироваться. При этом цветы принес на кладбище мужчина для своей умершей супруги. Он откладывал деньги в течение нескольких месяцев, чтобы купить большой и дорогой букет, сообщает РИА «Новости».

Женщина признана виновной по статье о краже чужого имущества, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. За это обвиняемая получила два года условно,

Москва, Елена Васильева