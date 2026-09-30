Самолет Flydubai, ранее подавший сообщение о ЧП на борту, приземлился в Саудовской Аравии

Самолет Flydubai, ранее подавший сообщение о ЧП на борту, приземлился в Саудовской Аравии, сообщают СМИ.

Между тем, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание по вопросам безопасности в связи с инцидентом, сообщает телеканал i24News.

Напомним, рейс Flydubai ОАЭ в Израиль подал сигнал о возможном захвате и пропал с радаров. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.

По информации издания Ynet, на борту находится 174 человека, включая 27 детей.

СМИ, ссылаясь на данные сервиса Flightradar24, сообщили, что самолет исчез над территорией Саудовской Аравии.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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