В Херсонской области во время налета дронов пострадали десять человек

В Херсонской области 10 человек получили ранения во время ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Дорогие земляки, минувшей ночью противник массированно атаковал нашу область беспилотниками. Расчеты ПВО и мобильные группы сделали все возможное, чтобы защитить людей, однако полностью избежать последствий не удалось. Десять мирных жителей обратились за медицинской помощью. Есть повреждения гражданских объектов», – написал глава региона в «Макс».

Сальдо напомнил, что сегодня четыре года со дня воссоединения Херсонской области с Россией. «Враг хотел омрачить наш праздник, запугать людей, заставить их усомниться в выборе, который они сделали в 2022 году. Не получилось и не получится», – отметил губернатор.

Сальдо поблагодарил военных, которые этой ночью защищали небо и устраняли последствия атаки, а также пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Геническ, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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