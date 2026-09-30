В Тюменской области мужчину отправили к психиатру за ложный донос

В Тюменской области мужчину приговорили к принудительным работам и направили к психиатру за ложный донос.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области, в мааре 2026 года обвиняемый, находясь в актовом зале отдела МВД России по Казанскому району, сообщил, что накануне соседка порезала его правую руку ножом. Об уголовной ответственности за фантазию он был предупрежден, однако настаивал на оформлении протокола. Однако после проверки выяснилось, что мужчина получил травму, порезавшись о металлический лист калитки ворот.

Дело о ложном доносе ушло в суд. Важную роль в вынесении решения Казанским районным судом сыграло заключение судебно‑психиатрической экспертизы. У обвиняемого было выявлено психическое расстройство, оказалось, что он нуждается в принудительном наблюдении и лечении у врача‑психиатра в амбулаторных условиях. Кроме постановки на учет у врача, суд приговорил обвиняемого принудительно отработать 200 сове в пользу государства.

Тюмень, Елена Васильева