В Саратовской области семья с пятью детьми отравилась угарным газом

В Саратовской области женщина и пятеро детей госпитализированы с отравлением угарным газом. Прокуратура и СКР проводят проверку.

Сегодня утром в съемной квартире дома по улице Гагарина в Балашове женщина и пятеро детей отравились угарным газом. Известно, что семья приехала из Самары.

«Несовершеннолетние госпитализированы в медицинское учреждение», – говорится в сообщении прокуратуры Саратовской области.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать нарушение работы газового оборудования. Проводится проверка по признакам преступления об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube