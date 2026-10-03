В Саратовской области семья с пятью детьми отравилась угарным газом

В Саратовской области женщина и пятеро детей госпитализированы с отравлением угарным газом. Прокуратура и СКР проводят проверку.
Сегодня утром в съемной квартире дома по улице Гагарина в Балашове женщина и пятеро детей отравились угарным газом. Известно, что семья приехала из Самары.
«Несовершеннолетние госпитализированы в медицинское учреждение», – говорится в сообщении прокуратуры Саратовской области.
По предварительным данным, причиной ЧП могло стать нарушение работы газового оборудования. Проводится проверка по признакам преступления об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Саратов, Зоя Осколкова
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