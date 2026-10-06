В Иркутской области рыбак отбился от медведя и уплыл подальше на лодке

В Иркутской области зафиксирован очередной инцидент с нападением медведя на человека.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, 81-летний пенсионер рыбачил в труднодоступной местности на реке Киренга в районе деревни Чинонга.

Предварительно известно, что мужчина причалил к берегу и разгружал лодку, когда на него набросился медведь. Пенсионер смог отбиться от зверя, забраться в лодку и отплыть подальше от берега. В результате инцидента рыбак получил раны рук и тела. Указанная информация проверяется сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Качугский».

Отметим, что сообщения об активности медведей поступают из разных районов Приангарья. Граждан призывают ограничить любые походы в лес и в первую очередь руководствоваться мерами собственной безопасности, чтоб не стать жертвой хищников.

Иркутск, Елена Васильева