В Сочи и Сириусе закрыли пляжи после удара морских дронов по танкеру в Черном море

Городской оперативный штаб Сочи принял решение о временном закрытии набережных и пляжей из-за возгорания нефтяного танкера у побережья Черного моря вследствие атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.

«Прошу жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их открытии. Координируем действия всех служб, оцениваем обстановку и принимаем необходимые меры для ликвидации горения», – написал градоначальник в своем канале в «Максе».

Пляжи также закрыли в Сириусе. Глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин призвал местных жителей и отдыхающих воздержаться от длительного пребывания на улицах и, по возможности, не открывать окна в помещениях.

Минтранс России ранее сообщил, что либерийский танкер «Афрамакс Рио» подвергся атаке морских дронов у побережья Черного моря. Судно с грузом нефти загорелось. Экипаж состоит из 23 граждан Индии, всех моряков спасли, пострадавших нет.

В пресс-службе министерства заявили, что в акватории Черного моря происходит открытое горение нефти, а приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером. «Имеющихся сил и средств для ликвидации последствий достаточно», – добавили в ведомстве.

В Сочи и Сириусе ведется постоянный мониторинг качества воздуха и воды.

Сочи, Наталья Петрова