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В Туве произошел пожар в буддийском монастырском комплексе

Скриншот видео МЧС РФ

В Туве произошел пожар в буддийском монастырском комплексе «Устуу-Хурээ». Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«На Центральный пункт пожарной связи Главного управления МЧС России по Республике Тыва поступило сообщение о возгорании в местечке «Ортаа-Алак», в 5 километрах от города Чадан», – говорится в сообщении.

На место прибыли 12 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники. Пожар удалось оперативно локализовать, пострадавших нет.

«Для установления причины пожара на месте работают дознаватели государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Республике Тыва», – добавили в ведомстве.

Кызыл, Зоя Осколкова