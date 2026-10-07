В Туве произошел пожар в буддийском монастырском комплексе «Устуу-Хурээ». Об этом сообщает региональное управление МЧС.
«На Центральный пункт пожарной связи Главного управления МЧС России по Республике Тыва поступило сообщение о возгорании в местечке «Ортаа-Алак», в 5 километрах от города Чадан», – говорится в сообщении.
На место прибыли 12 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники. Пожар удалось оперативно локализовать, пострадавших нет.
«Для установления причины пожара на месте работают дознаватели государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Республике Тыва», – добавили в ведомстве.
Кызыл, Зоя Осколкова