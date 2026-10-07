Смартфон загорелся в руках авиапассажира во время рейса в Краснодар

Китайский смартфон вспыхнул на борту самолета, выполнявшего рейс Сургут – Краснодар.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Utair, сообщает Baza. Гаджет загорелся в руках у пассажира за час до посадки лайнера в пункте назначения.

Мужчина бросил телефон на пол и попытался залить его водой. В салоне возникла паника, информирует канал SHOT. Однако экипаж сработал оперативно – стюардессы успокоили пассажиров и потушили пламя огнетушителем. Уточняется, что у пассажира вспыхнул смартфон марки Xiaomi. Чтобы телефон не загорелся снова, его поместили в специальный контейнер. Командир экипажа подал сигнал бедствия, но позднее его отменил, и лайнер продолжил полет в Краснодар.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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