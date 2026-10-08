Тело женщины нашли на обочине дороги под Томском – ее мог убить медведь

Под Томском у дороги обнаружили тело женщины. По предварительным данным, она погибла в результате нападения медведя. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Погибшую нашли утром 8 октября возле автодороги неподалеку от деревни Лязгино. Многочисленные повреждения на теле женщины характерны для нападения медведя.

По факту произошедшего проводится проверка. Точную причину смерти женщины установят по результатам экспертизы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В ведомстве призвали жителей и гостей региона проявить максимальную осторожность и воздержаться от походов в лес в период сезонной активности хищников.

Томск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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