В Запорожской области задержали двух женщин по делу о госизмене

Две жительницы Запорожской области отправляли деньги на поддержку украинских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.
По данным спецслужбы, жительницы Бердянска и Пологов через приложение украинского банка совершали денежные переводы на расчетные счета, используемые в интересах ВСУ.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ («Госизмена»).
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Мелитополь, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»