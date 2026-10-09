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В Запорожской области задержали двух женщин по делу о госизмене

Две жительницы Запорожской области отправляли деньги на поддержку украинских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

По данным спецслужбы, жительницы Бердянска и Пологов через приложение украинского банка совершали денежные переводы на расчетные счета, используемые в интересах ВСУ.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ («Госизмена»).

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Мелитополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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