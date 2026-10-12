БПЛА атаковал рейсовый автобус в ЛНР: тяжело ранены три человека

Украинский беспилотник атаковал городской автобус в Северодонецке, пострадали три человека. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Удар по автобусу был нанесен сегодня утром. В момент атаки в нем находились порядка 10 человек. Тяжелые ранения получили пожилые супруги и 65-летняя женщина. Решается вопрос о переводе их в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

По информации Пасечника, за сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов ЛНР. Повреждены жилые дома, объекты энергетики, гражданской и коммерческой инфраструктуры и автомобили.

Луганск, Наталья Петрова