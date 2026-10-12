Обыски проходят в кабинете главы Новороссийска Андрея Кравченко

Силовики пришли с обыском к главе администрации Новороссийска Андрею Кравченко. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его данным, правоохранители изымают в кабинете градоначальника документы, представляющие интерес для следствия.

Уточняется, что обыски также проходят в рабочих кабинетах других сотрудников администрации.

Андрей Кравченко был избран главой Новороссийска по итогам конкурса депутатами гордумы 29 декабря 2021 года. Его полномочия истекают в декабре текущего года.

Новороссийск, Наталья Петрова

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