Американская актриса устроила драку в салоне самолета, билась головой о переборку и пыталась открыть дверь

Американская актриса Сэлма Блэр угодила в суд после того, как устроила погром на борту самолета коммерческого рейса.

Как сообщает CNN, Блэр летела в Нью-Йорк. В салоне она начала вести себя неадекватно: ударила оного бортпроводника, укусила другого, билась головой о переборку, пыталась открыть дверь. Когда актрису поймали и скрутили, она продолжала вести себя буйно и неадекватно. Уже на земле Блэр ударила ногой сотрудника Управления портов, когда ее пристегивали к носилкам перед погрузкой в ​​машину скорой помощи. Согласно обвинительному заключению, Блэр освободила ногу от ремней носилок и ударила сотрудника ногой по голове и груди.

Как говорится в жалобе, несколько часов спустя Блэр ударила ногой медсестру, которая везла ее на дополнительное лечение, в область грудной клетки.

Накануне актриса прибыла в суд, чтоб он определил ей меру пресечения. Ее адвокат Шон Барнс заявил, что Блэр села на самолет после долгих часов съемок, упала и ударилась головой в салоне, а также пропустила прием лекарств. Кроме того, Блэр провела семь-восемь часов в больнице, прежде чем ее задержала полиция. Затем ей пришлось вернуться в больницу, сказал Барнс.

Суд выпустил актрису, которая снималась в «жестоких играх», «Хеллбое», «Блондинке в законе» под залог в 20 тысяч долларов и запретил подходить к медсестре, которая пострадала от Блэр в больнице.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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