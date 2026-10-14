Женщина погибла при атаке беспилотников в Саратовской области

При атаке беспилотников на город Балаково Саратовской области погибла женщина, повреждены несколько жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в «Максе». По его словам, на месте работают все оперативные службы. Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь.

Глава региона также сообщил, что все инфраструктурные объекты в Балаково после налета БПЛА работают в штатном режиме. Он отметил, что перед главой района поставлена задача организовать работу оперативного штаба и постоянное взаимодействие с жителями поврежденных домов. Администрация открыла горячую линию, при необходимости будут организованы места временного размещения. На месте будет работать комиссия по оценке ущерба. «Первоочередная задача – оперативно провести необходимые обследования и восстановительные работы», – подчеркнул губернатор.

В среду в Балаково не будут работать образовательные учреждения, сообщил глава города Сергей Барулин. «Принято решение отменить сегодня занятия в школах. Также не будут работать детские сады», – написал он в «Максе».

Угроза атаки беспилотников была объявлена властями Саратовской области около часа ночи. Аэропорт Саратова приостановил работу. Авиагавань возобновила обслуживание рейсов в 7:36 мск, сообщила Росавиация.

Саратов, Наталья Петрова