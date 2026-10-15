Российский турист насмерть разбился на мотоцикле в Таиланде

В таиландском курортном городе Паттайя в ДТП с мотоциклом погиб 37-летний турист из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию города.
По предварительным данным правоохранителей, мужчина, находясь за рулем мотоцикла, потерял управление, вылетел с дороги и на полной скорости врезался в дерево.
Полученные им в результате ДТП травмы оказались смертельными. Медики, прибывшиена место вместе с полицейскими, констатировала смерть пострадавшего.
Предположительно, причиной аварии могло стать превышение скорости.
Полиция Паттайи устанавливает обстоятельства ДТП, опрашиваются очевидцы аварии.
Бангкок, Наталья Петрова