Российский турист насмерть разбился на мотоцикле в Таиланде

В таиландском курортном городе Паттайя в ДТП с мотоциклом погиб 37-летний турист из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию города.

По предварительным данным правоохранителей, мужчина, находясь за рулем мотоцикла, потерял управление, вылетел с дороги и на полной скорости врезался в дерево.

Полученные им в результате ДТП травмы оказались смертельными. Медики, прибывшиена место вместе с полицейскими, констатировала смерть пострадавшего.

Предположительно, причиной аварии могло стать превышение скорости.

Полиция Паттайи устанавливает обстоятельства ДТП, опрашиваются очевидцы аварии.

Бангкок, Наталья Петрова