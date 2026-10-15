Американцы думают о применении в Иране «матери всех бомб»

Американские военные разработали новые планы нанесения ударов по Ирану. Они включают в себя потенциальное использование так называемой «матери всех бомб» для поражения иранской энергетической инфраструктуры и ядерных объектов в случае, если президент Дональд Трамп отдаст приказ возобновить боевые действия до или после промежуточных выборов, сообщает CNN.

Использование бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), крупнейшей неядерной бомбы в арсенале США, впервые в конфликте с Ираном ознаменовало бы значительную эскалацию, несмотря на сомнения в ее эффективности в достижении каких-либо заявленных Трампом стратегических целей или в изменении баланса сил в войне, сообщили многочисленные источники, знакомые с внутренними обсуждениями в военных планах по поводу потенциального применения этого оружия, сообщает CNN.

В течение нескольких месяцев Трамп и его советники обсуждали варианты, которые могли бы стать «окончательным» завершением войны, по крайней мере, с точки зрения информационного воздействия, осознавая, насколько непопулярным стал этот конфликт среди американцев.

Хотя некоторые представители администрации охарактеризовали войну как практически выигранную, Трамп в последних заявлениях был более осторожен, воздерживаясь от объявления победы и говоря, что у США еще остались незавершенные дела в стране.

За кулисами Трамп также выражал сомнение в правоте некоторых внешних союзников, которые призывали его просто вывести американские войска домой и двигаться дальше. По его словам, это выглядело бы как поражение.

В течение последних нескольких недель советники Белого дома проводили встречи для обсуждения различных вариантов действий в отношении Ирана. Хотя Трамп публично заявил, что не будет предпринимать новых действий до промежуточных выборов, несколько советников в частном порядке заявили, что не знают, является ли это заявление окончательным или может измениться до дня выборов.

Трамп приказал военным разработать дополнительные ударные пакеты по иранским целям, которые включают «значительную часть энергетической инфраструктуры» и потенциальное использование бомбы MOAB, сообщил CNN один из источников. Тот же источник сказал, что использованная формулировка подразумевала, что эта атака произойдет «до отступления США из зоны ответственности Центрального командования», что указывает на то, что администрация может начать дополнительные удары, попытаться объявить о победе и быстро вывести всех из зоны ответственности.

Второй источник сообщил CNN, что военные планы по нанесению ударов по иранским ядерным объектам, включая гору Пикакс, также прямо предусматривают использование бомбы MOAB. В последние месяцы Трамп неоднократно угрожал ударом по Пикаксу, где, по мнению США и Израиля, Тегеран хранит компоненты своей ядерной программы, даже после приостановки полномасштабных боевых действий в начале этого года, и Трамп продолжает подчеркивать, что его цель – гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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