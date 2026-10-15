В Саратове медики спасают отравившегося неизвестным веществом годовалого ребенка

В Саратове годовалого ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии после отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Местные СМИ ранее писали, что в поселке Солнечный в Саратове малыш попал в больницу, отравившись неизвестным веществом.

«Состояние тяжелое. Доставлен в одно из лечебных учреждений города Саратова. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», – уточнили ТАСС в ведомстве.

Другие подробности не раскрываются.

Саратов, Наталья Петрова