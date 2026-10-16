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Двух подростков из Тюменской области осудили за террористическую деятельность по заданиям из Интернета

Два подростка из Тюменской области получили сроки за террористическую деятельность.

Дело было рассмотрено Центральным окружным военным судом с участием государственного обвинителя – Уральского транспортного прокурора. Подростки из Тобольска были признаны виновными по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт).

Судом установлено, что обвиняемые, действуя за денежное вознаграждение по заданию, полученному в сети «Интернет», в целях дестабилизации деятельности органов власти на станции Тобольск в Тюменской области в декабре 2024 года подожгли автомотрису и снегоуборочную машину.

В результате их преступных действий ОАО «Российские железные дороги» причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 265 тысяч рублей. За совершенное виновные получили от организатора преступления 52 тысячи рублей.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил каждому из обвиняемых наказание в виде 9 и 8 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, сумма незаконного обогащения конфискована в доход государства, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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