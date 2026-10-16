На Кавказе шестилетняя девочка угнала электротележку и врезалась в дерево

В Ставропольском крае шестилетняя девочка угнала транспорт у работника коммунальной службы и врезалась в дерево. Ребенок получил травмы.

Инцидент произошел в одном из парков Кисловодска. «Автоинспекторами установлено, что ребенок, находясь на прогулке, самовольно воспользовался электротранспортом, принадлежащим коммунальной организации», – сообщили в ГАИ.

В результате девочка получила травмы головы и рук, после оказания медицинской помощи ее отправили на амбулаторное лечение.

«Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка», – добавили в полиции.

Кисловодск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube