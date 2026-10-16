Губернатор заявил о возгорании промобъекта в Югре после атаки БПЛА

На промышленном объекте в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошло возгорание в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук. По его словам, на месте работают экстренные службы, специалисты оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба.

«Держу ситуацию на личном контроле», – написал Кухарук в «Максе».

Полпред президента в УрФО Артем Жога прокомментировал удар БПЛА по промобъекту в ХМАО.

«Террористический киевский режим продолжает свои нападки на гражданскую инфраструктуру Уральского федерального округа. Атаке БПЛА подвергся Ханты-Мансийский автономный округ. В результате падения обломков повреждения получил промышленный объект. На месте работают экстренные службы, власти держат ситуацию на контроле», – написал Жога в своем канале в «Максе». Он призвал всех жителей Уральского федерального округа сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам. «В случае обнаружения подозрительных предметов звоните по номеру 112», – добавил полпред.

Напомним, беспилотная опасность в Югре действует с 11:50. В 15:18 на территории региона был объявлен сигнал угрозы атаки БПЛА.

Росавиация ввела ограничения на полеты в четырех городах ХМАО – Советском, Урае, Сургуте и Коголым. На данный момент возобновили работу авиагавани в Советском и Урае.

Ханты-Мансийск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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