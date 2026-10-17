За ночь в небе России сбито 610 вражеских беспилотников

Минобороны России в течение прошедшей ночи – с 20.00 16 октября до 8.00 17 октября – дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 610 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
По данным пресс-службы военного ведомства, сбития и подавления происходили над территориями Ленинградской, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Москва, Елена Васильева
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