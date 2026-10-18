Над Ленинградской областью сбито 135 беспилотников

135 беспилотников сбили ночью и утром над Ленинградской областью. В результате падения обломков есть повреждения домов, автомобилей и инфраструктуры. Четырех человек – женщина и трое детей – госпитализировали. Они надышались угарным газовом после пожара. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По словам главы области, в Гатчине обломки БПЛА упали на многоквартирный дом. В Новоселье Ломоносовского района повреждены более 50 автомобилей.

В Янино повреждена энергоструктура – 20 тысяч жителей из 50 многоквартирных домов остались без света. Ведутся аварийные работы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что зафиксированы повреждения на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах. Обломки также упали на территории Петербургского нефтяного терминала. Есть попадания в инфраструктуру Вконтакте, центр обработки данных «Озон» в Ленинградской области.

Санкт-Петербург, Елена Васильева