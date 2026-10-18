Над территорией России сбиты 1015 беспилотников ВСУ

Более тысячи беспилотников ВСУ сбиты и подавлены над территорией России. Как сообщает Минобороны страны, с 20.00 17 октября до 8.00 18 октября, дежурными силами ПВО уничтожены 1015 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваторией Черного моря.

Как ранее писал «Новый День», ночью Санкт-Петербург и Ленинградская область отбивали налет 135 беспилотников. Один человек погиб, 9 пострадали. Есть повреждения многоквартирных домов, центров обработки данных VK и «Озон», нефтеналивного терминала. Ведется ликвидация последствий.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube