В Херсонской области при атаке БПЛА погибли мать и ребенок

В Херсонской области женщина и ее ребенок погибли в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в регионе Ирина Кравченко.
«В Скадовском округе в результате атаки украинских нацистов с применением БПЛА погибли женщина и ее ребенок 2012 года рождения», – написала детский омбудсмен в «Максе».
Кравченко выразила соболезнования родным и близким жертв атаки ВСУ. Она назвала гибель ребенка трагедией, которой нет и не может быть оправдания. «Виновные понесут заслуженное наказание», – добавила омбудсмен.
Геническ, Наталья Петрова