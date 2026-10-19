В Херсонской области при атаке БПЛА погибли мать и ребенок

В Херсонской области женщина и ее ребенок погибли в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в регионе Ирина Кравченко.

«В Скадовском округе в результате атаки украинских нацистов с применением БПЛА погибли женщина и ее ребенок 2012 года рождения», – написала детский омбудсмен в «Максе».

Кравченко выразила соболезнования родным и близким жертв атаки ВСУ. Она назвала гибель ребенка трагедией, которой нет и не может быть оправдания. «Виновные понесут заслуженное наказание», – добавила омбудсмен.

Геническ, Наталья Петрова