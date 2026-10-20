В Забайкалье произошло масштабное отключение электричества

В Забайкальском крае произошел сбой в системе электроснабжения. В зоне отключения оказалась столица и несколько округов. Ремонтные бригады устраняют причины аварии.

Без света остались сотни адресов в Чите, в том числе в микрорайонах Лазо, Каштак, Октябрьский и Северный, а также в Смоленке, Песчанке и Осетровке. В городе встали троллейбусы и перестали работать светофоры, жители также жаловались на проблемы с мобильной связью.

Кроме того, электричества не было в Забайкальске, Борзе, Газимуро-Заводском и Тунгокоченском округах, позже к ним добавились Балейский, Борзинский, Нерчинский и Оловяннинский округа.

По словам первого заместителя министра ЖКХ Забайкальского края Владимира Климентовского, перебои возникли из-за срабатывания автоматики. Подачу электроэнергии должны полностью восстановить в течение нескольких часов.

Чита, Зоя Осколкова