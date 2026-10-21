В Астрахани семь человек пострадали в аварии с автобусом

В Астрахани пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. По предварительным данным, пострадали семь человек.

Как сообщили в региональном управлении МВД, ДТП произошло возле торгового центра «Три кота».

«Женщина за рулем легкового автомобиля не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с автобусом», – говорится в сообщении.

Различные травмы получили семь человек.

Причины аварии устанавливаются.

Астрахань, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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